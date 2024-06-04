حزب الشعب يُطالب برفع ليبيا من تحت البند السابع

طالب حزب صوت الشعب بأن يتم رفع ليبيا من تحت البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وإنهاء دور البعثة الأممية بشكل كامل، وترك الليبين يحلون مشاكلهم بأنفسهم دون تدخل إقليمي أو دولي أو أممي.

وأكد الحزب في بيان تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، أن حل المشكل الليبي لن يتم الوصول إليه إلا بعد أن تتحول ملكية الحل في ليبيا إلى ملكية ليبية خالصة.

كما طالب البيان بأن يتم إلزام سفارات الدول باحترام سيادة ليبيا وعدم التدخل في الشأن الوطني وإعادتهم إلى حجمهم الطبيعي في رعاية مصالح دولهم فقط لا غير.