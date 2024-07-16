حزب الشعب يُعرب عن قلقه من تنامي ظاهرة الهجرة عبر حدود ليبيا

أعرب حزب صوت الشعب عن قلقه البالغ إزاء تنامي ظاهرة الهجرة غير الشرعية عبر حدود ليبيا، والتي تُشكل خطرا جسيما على سيادة وأمن البلاد.

وأكد الحزب في بيان حول ملف الهجرة غير الشرعية تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، أن حماية سيادتنا وأمننا القومي خط أحمر لا يمكن تجاوزه.

وأضاف حزب صوت الشعب أن التهاون في هذا الملف يعني التفريط في حقوق الشعب ومستقبله، وأعلن رفضه بشكل قاطع أي مساعي ترمي إلى توطين المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا.

وجدد البيان المطالبة بطرد سفير الاتحاد الأوروبي من ليبيا الذي يعمل جاهدا على فرض مصالح الحكومة الإيطالية والاتحاد الأوروبي في توطين الأفارقة في ليبيا واستيعاب الأطفال الأفارقة غير المصاحبين في دور الرعاية الليبية.

وأكد بيان الحزب أن هذا الملف الحساس يقع على الأجهزة المختصة من ذوي الخبرة الأمنية العميقة.

ودعا الحزب إلى تكليف وزارة الداخلية وجهاز المخابرات العامة وجهاز الأمن الداخلي بمهمة التفاوض مع الاتحاد الأوروبي والأفريقي ورسم سياسات صارمة لمكافحة الهجرة غير الشرعية.

كما حذر البيان من مغبة إشراك أي جهات أخرى في هذا الملف، وأكد أنه مسؤولية حصرية على الجهات الأمنية المختصة.

واختتم الحزب بيانه بالقول: ” إن أمننا القومي خط أحمر لا يمكن تجاوزه، ولن نسمح بأي مساس بسيادتنا وكرامة شعبنا”.