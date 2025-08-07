«حزب العمال الكردستاني» يحثّ الحكومة التركية على إنهاء عزلة «أوجلان»

دعا مصطفى كاراصو، القيادي بحزب العمال الكردستاني، رئيس حزب الحركة القومية التركية دولت بهجلي، إلى المضي قدماً في تنفيذ مبادرته التي أعلنها في أكتوبر الماضي بشأن الإفراج عن عبد الله أوجلان، زعيم حزب العمال الكردستاني.

وأشار كاراصو إلى أن قضية “حق الأمل” للسجناء المؤبدين، والتي تمنح فرصة العودة إلى المجتمع بعد فترة معينة من العقوبة، لم تُفعّل حتى الآن رغم تحذيرات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

وأضاف أن بهجلي دعا العمال الكردستاني إلى تفكيك صفوفهم ووقف النضال المسلح، واقترح منح أوجلان فرصة لإلقاء كلمة في البرلمان، إلا أن السلطات لم تسمح بذلك.

وأكد كاراصو على ضرورة التزام بهجلي وكافة شركاء التحالف الحاكم بما أعلنوه، مشدداً على أن هذا المطلب ليس مجرد خطاب عابر، بل جزء من رؤية سياسية متفق عليها مع الرئيس أردوغان.

يذكر أن بهجلي كان قد دعا في خطاب له في البرلمان إلى إلغاء العزلة المفروضة على أوجلان وفتح المجال أمامه لإعلان إنهاء الإرهاب، وإجراء التعديلات القانونية اللازمة لتفعيل “حق الأمل” لمنح السجناء المؤبدين فرصة للحرية.

يأتي هذا في ظل تحركات مستمرة لإنهاء الصراع الكردي في تركيا وفتح آفاق جديدة للحوار بين الأطراف المعنية.