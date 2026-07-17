حزب الله: الادعاءات حول نشاطنا في سوريا «باطلة ولا أساس لها»

نفى حزب الله اللبناني مجددًا وجود أي نشاط له داخل الأراضي السورية، مؤكدًا أن ما يتردد حول هذا الأمر يمثل “ادعاءات باطلة” لا تستند إلى أي أساس من الصحة، وفق بيان صادر عن العلاقات الإعلامية التابعة للحزب.

وقال حزب الله، في بيان نشر اليوم الخميس، إن “الادعاءات المتعلقة بوجود نشاط لحزب الله داخل الأراضي السورية تتكرر بين الحين والآخر”، مشيرًا إلى أنه سبق أن نفى هذه المزاعم “مرارًا وتكرارًا وبشكل قاطع”.

وأضاف البيان أن هذه الاتهامات “لا تعدو كونها روايات مختلقة لا أساس لها من الصحة”، معتبرًا أنها تهدف إلى الإساءة إلى الحزب، وتخدم، بحسب تعبيره، “المشروع الصهيوني الأمريكي في المنطقة”.

ويأتي نفي حزب الله بعد إعلان وزارة الداخلية السورية إحباط محاولة إدخال شحنة أسلحة وصواريخ عبر الحدود السورية العراقية، مشيرة إلى أن الشحنة كانت معدة لصالح الحزب.

وقال مصدر في وزارة الداخلية السورية، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السورية “سانا”، إن الوحدات المختصة أحبطت محاولة إدخال “شحنة أسلحة نوعية وصواريخ عبر الحدود السورية العراقية”.

وأضاف المصدر أن التحقيقات الأولية أظهرت أن الشحنة المضبوطة كانت معدة للعبور عبر الأراضي السورية لصالح حزب الله اللبناني.

ولم تكشف وزارة الداخلية السورية تفاصيل إضافية حول طبيعة الأسلحة المضبوطة، أو حجم الشحنة، أو الجهات المتورطة في محاولة إدخالها.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار حساسية ملف الحدود السورية مع دول الجوار، خصوصًا مع تزايد الاهتمام الإقليمي بحركة الأسلحة والجماعات المسلحة داخل المنطقة.

وكانت العلاقة بين حزب الله وسوريا محور اهتمام إقليمي ودولي خلال السنوات الماضية، خصوصًا بعد الدور العسكري الذي لعبه الحزب في الحرب السورية إلى جانب حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، قبل أن تتغير المعادلات السياسية والأمنية في سوريا خلال الفترة الأخيرة.