حزب الله: حان الوقت للسماح بتشكيل حكومة جديدة في لبنان

حسن نصر الله الأمين العام لجماعة حزب الله اللبنانية قال الأربعاء إنه حان الوقت لكي يضع السياسيون مطالبهم جابنا ويسمحون بتشكيل حكومة جديدة يمكنها إنقاذ البلاد من أزمة مالية غير مسبوقة.وفقا لفراس برس.

وقال نصر الله، زعيم الجماعة المدعومة من إيران ، في كلمة تلفزيونية “يجب أن يعلم الجميع أن الوقت قد نفد”.

وأضاف أنه كانت هناك “جهود جماعية جادة” في الأيام الأخيرة لتخفيف الأزمة السياسية التي أعاقت المحادثات الوزارية منذ شهور.

وفي سياق متصل، يشهد لبنان أزمة مالية طاحنة تشكل أكبر تهديد لاستقرار البلاد منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين 1975 و1990. وبدون تشكيل حكومة جديدة لن يتمكن من تنفيذ إصلاحات مطلوبة للحصول على مساعدات خارجية.

وهناك خلاف بين رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري والرئيس ميشال عون على تشكيل حكومة جديدة منذ شهور، مما يبدد الآمال في وقف الانهيار المالي في لبنان.

وقال الحريري إن عون يحاول إملاء مقاعد وزارية من أجل الحصول على حق النقض بينما اتهم التيار الوطني الحر وهو الحزب الذي أسسه عون الحريري بمحاولة تنظيم أغلبية لنفسه وحلفائه. وكان حزب الله، حليف عون، قد حث من قبل على تشكيل الحكومة.