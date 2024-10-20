«حزب الله» يبدأ بتقليص وجوده في سوريا

ذكرت وكالة الأناضول، أن “حزب الله” اللبناني، بدأ بتقليص وجوده في سوريا عبر إعادة بعض عناصره إلى لبنان.

وأفادت مصادر محلية للأناضول، أن “حزب الله” يعمل على نقل مئات من أعضائه من مناطق مختلفة من سوريا إلى لبنان ونقل عائلاتهم من لبنان إلى سوريا”.

وأوضحت المصادر أن “الحزب” أرسل المئات من عناصره من مناطق بالميادين والبوكمال في محافظة دير الزور شرقي سوريا ومن بعض أحياء العاصمة دمشق ومحافظتي حماة وحمص إلى لبنان”.

وأضافت أن “حزب الله” يستخدم طرقا مختلفة للدخول إلى لبنان بعد استهداف إسرائيل معبر المصنع الحدودي بين سوريا ولبنان”.