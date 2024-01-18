حزب الله يرفض مقترحات أمريكية للتهدئة مع إسرائيل

رفض حزب الله اللبناني أفكارا أولية من واشنطن، لتهدئة القتال الدائر مع إسرائيل عبر الحدود، تضمنت سحب مقاتلي الحزب بعيدا عن الحدود.

ونقلت رويترز عن مسؤولين لبنانيين مطلعين على المبادرات السياسية التي تقودها واشنطن، أن الحزب مازال منفتحا على الدبلوماسية الأمريكية لتجنب خوض حرب شاملة.

ويعمل المبعوث الأمريكي الخاص إلى لبنان آموس هوكستين على بلورة مبادرة دبلوماسية تهدف إلى إعادة الأمن على الحدود بين لبنان وإسرائيل، في وقت تنزلق فيه المنطقة بشكل خطير صوب تصعيد كبير في إطار تبعات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وقال مسؤول لبناني كبير مطلع على أجواء حزب الله “الحزب مستعد للاستماع” لكنه يعتبر أن الأفكار التي قدمها هوكستين خلال زيارته لبيروت الأسبوع الماضي “غير واقعية”.

وعلى الرغم من الرفض ورشقات الصواريخ التي يطلقها حزب الله دعما لغزة، قال مسؤول لبناني ومصدر أمني إن انفتاح الحزب على التواصل الدبلوماسي يشير إلى رغبته في تجنب حرب أوسع حتى بعد وصول ضربة إسرائيلية إلى بيروت نفسها قتل فيها قيادي بارز من حماس في الثاني من يناير الجاري.

مسؤولون لبنانيون ودبلوماسي أوروبي قالوا إن حزب الله، لم يشارك بشكل مباشر في المحادثات وبدلا من ذلك نقل وسطاء لبنانيون مقترحات وأفكار هوكستين للحزب.