«حزب الله» يستهدف مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية ومقتل7 جنود في لبنان

أعلن “حزب الله” اللبناني أنه استهدف اليوم الأربعاء، وللمرة الأولى، قاعدة “الكرياه” في مدينة تل أبيب وسط إسرائيل، بسرب من المسيّرات الانقضاضية النوعية، مؤكدا إصابة الأهداف بدقة.

وقال “حزب الله” في بيانه: “دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعا عن لبنان ‏وشعبه، ‏وفي إطار ‏سلسلة “عمليات خيبر”، وبنداء “لبيك ‏يا نصر الله”، شنت المُقاومة الإسلامية، عند الساعة 03:30 من بعد ظهر اليوم الأربعاء، وللمرة الأولى، هجوما جويا بسرب من المسيّرات الانقضاضية النوعية، على قاعدة “الكرياه” (مقر وزارة الحرب وهيئة الأركان العامة الإسرائيلية، وغرفة إدارة الحرب، وهيئة الرقابة والسيطرة الحربيّة لسلاح الجو) في مدينة “تل أبيب”، وأصابت أهدافها بدقة”.

من جهتها، أعلنت مصادر إسرائيلية مقتل 7 جنود إسرائيليين وإصابة عدد آخر بجراح مختلفة بتفجير مبنى مفخخ وانهياره عليهم في جنوب لبنان، فيما وصفت مصادر إسرائيلية الحادثة بـ “الحدث الصعب جدا”.

إضافة إلى ذلك، قال الجيش الإسرائيلي إن 3 من جنوده أصيبوا في معارك بمنطقة جنوب لبنان خلال الـ24 ساعة الماضية.

يذكر أن الجيش الإسرائيلي أفاد يوم الاثنين بإصابة خمسة عشر جنديا بمعارك في جنوب لبنان، بعد يوم من مصادقة رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي على توسيع العمليات البرية.