«حزب الله» يستهدف موقعا للصناعات العسكرية في حيفا

أعلن “حزب الله” اللبناني اليوم السبت، استهدافه الجيش الإسرائيلي والمستوطنات وقاعدة “زوفولون” للصناعات العسكرية شمال حيفا، ومدينة صفد.

وجاء في أول بيان لـ”حزب الله” اليوم في إطار سلسلة الاستهدافات والضربات التي يوجهها إلى إسرائيل: “دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية صباح يوم السبت، قاعدة زوفولون للصناعات العسكرية شمال مدينة حيفا بصلية صاروخية”.

وجاء في بيانات أخرى للحزب: استهداف مدينة صفد بصلية صاروخية، وفي إطار التحذير لعدد من مستوطنات الشمال، استهداف مستوطنة كريات شمونة بصلية صاروخية، واستهداف تجمع لل‏جيش الإسرائيلي في مستوطنة “المنارة” بصلية صاروخية، واستهداف تجمع لقوات ‌ال‏جيش الإسرائيلي في موقع “العباد” بصلية صاروخية.‏

كما تم إسقاط مسيّرة طراز “هرمز 450” بصاروخ أرض – جو، وسقطت في بلدة دير سريان، ومن ثم قام الطيران الحربي الإسرائيلي بالإغارة عليها، واستهداف مستوطنة “برعام” بصلية صاروخية.‏

كما يخوض مقاتلو “حزب الله” اشتباكات مع الجيش الإسرائيلي في محور قضاء بنت جبيل، عند أطراف بلدات مارون الراس ويارون وعيتا الشعب جنوب لبنان، وأطلق دفعة صاروخية نحو نهاريا في الجليل الغربي شمال إسرائيل.

وفي سياق آخر، أكد شهود عيان انبعاث روائح قوية بعد غارة إسرائيلية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت تبدو أنها ناجمة عن استخدام مواد كيميائية أو الفوسفور المحرم دوليا في القصف.

وصدرت توجيهات من البلديات بضرورة وضع كمامات قبل الاقتراب من أماكن الاستهداف في الضاحية.

ومع فجر اليوم السبت، نفذت الطائرات الإسرائيلية سلسلة غارات عنيفة استهدفت عدة مناطق بالضاحية وصلت إلى 9 غارات على الأقل وهزت أرجاء الضاحية الجنوبية.

وقد تجدد القصف الإسرائيلي مساء أمس الجمعة على الضاحية الجنوبية بعد أن أنذر الجيش بإخلاء مباني في أحياء حريك وبرج البراجنة والحدث تمهيدا لقصفها بادعاء مهاجمة “منشآت ومصالح تابعة لحزب الله”.