«حزب الله» يعلن مقتل جنود إسرائيليين وصواريخه تصل حيفا والجليل

أعلن “حزب الله” اللبناني ،اليوم الجمعة، أنه أطلق عشرات الصواريخ على شمال حيفا والجليل، مما أسفر عن مقتل عدد من الجنود الإسرائيليين قرب الحدود، وألحق أضرار كبيرة وحرائق، بينما كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن الطائرات الإسرائيلية ألقت 73 طنا من القنابل على ضاحية بيروت الجنوبية الليلة الماضية.

وقال حزب الله إن مقاتليه استهدفوا دبابة ميركافا في محيط موقع المالكية بصاروخ موجه وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح.

وأعلن حزب الله في وقت سابق اليوم أنه قصف منطقة الكريوت شمال مدينة حيفا، برشقات صاروخية. وأظهرت مقاطع مصورة سقوط صواريخ في ضواحي المدينة بعد أن اخترقت الدفاعات الجوية الإسرائيلية.

وأفادت مصادر بأن صواريخ سقطت في المنطقة الصناعية شمالي حيفا التي تبعد أكثر من 40 كيلومترا عن الحدود اللبنانية.

#شاهد | صواريخ من لبنان تسقط في حيفا المحتلة بعد تجاوز الدفاعات "الإسرائيلية". pic.twitter.com/f3V9RkG8DI — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) October 4, 2024

وبحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي، تم رصد 60 قذيفة صاروخية أطلقت من لبنان منذ الصباح 20 منها في الدفعة الأخيرة على الجليل الأدنى.

من جهتها، ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن مبنى في كريات شمونة القريبة من الحدود أصيب بشكل مباشر بصاروخ أطلق من لبنان، بينما قالت القناة 12 إنه رصد إطلاق أكثر من 10 صواريخ باتجاه كريات شمونة وسقوط بعضها بمناطق مفتوحة.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إن حرائق اندلعت في مواقع مختلفة في الجليل عقب إطلاق صواريخ من لبنان.

وكانت صفارات الإنذار قد دوت في حيفا وكذلك في نهاريا ومستوطنات في الجليل للتحذير من سقوط صواريخ.

كما دوت صفارات الإنذار في قيساريا ومحيطها جنوب حيفا، وفقا للجبهة الداخلية الإسرائيلية.