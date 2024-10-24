«حزب الله» يقصف قاعدة للصناعات العسكرية الإسرائيلية في حيفا

أعلن “حزب الله”، “عن تدمير دبابة “ميركافا” في للجيش الإسرائيلي في عيتا الشعب واحتراقها وإصابة طاقمها، واستهداف قاعدة زوفولون للصناعات العسكرية شمال مدينة حيفا”.
وقال “حزب الله” في بياناته: “دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته، ودفاعا عن لبنان وشعبه، وردا على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة:
- قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 02:30 من فجر يوم الخميس مستعمرة كريات شمونة بصلية صاروخية.
- استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 05:30 من فجر يوم الخميس تجمعًا لقوات العدو الإسرائيلي في مسكفعام بصلية صاروخية.
- أثناء اشتباك مجاهدي المقاومة الإسلامية فجر يوم الخميس مع قوات العدو الإسرائيلية في عيتا الشعب تم تدمير دبابة ميركافا بصاروخ موجه ما أدى إلى احتراقها ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح.
- قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 10:30 قاعدة زوفولون للصناعات العسكرية شمال مدينة حيفا بصلية صاروخية.
- قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 11:00 مدينة صفد المحتلة بصلية صاروخية كبيرة.
- قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 10:00 مدينة نهاريا بصلية صاروخية كبيرة جدا.
- استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 12:15 تجمعا لقوات العدو الإسرائيلي في مستعمرة المنارة بصلية صاروخية.
هذا وبلغت حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على لبنان، منذ أكتوبر 2023، نحو 2546 قتيلاً و11803 جريحاً.
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