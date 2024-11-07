«حزب الله» يكشف استهداف تجمعات للجيش الإسرائيلي بالصواريخ

أعلن “حزب الله” اللبناني، “استهدافه لقاعدة بحرية وتجمعات لجنود الجيش الإسرائيلي، بصليات صاروخية”.

وأصدر “حزب الله” بيانات عدة جاء فيها أنه “دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعا عن لبنان ‏وشعبه”:

عند الساعة 04:30 من بعد ظهر اليوم الخميس: “استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية تجمعا لقوات جيش العدو الإسرائيلي في ‏مستوطنة شوميرا بصلية صاروخية”.‏

عند الساعة 04:25 من بعد ظهر اليوم الخميس: “في إطار ‏سلسلة عمليات خيبر، وردا على الاعتداءات والمجازر التي يرتكبها العدو الإسرائيلي، وبنداء “لبيك ‏يا نصر الله”، استهدفت المقاومة الإسلامية قاعدة “ستيلا ماريس” البحرية (قاعدة استراتيجية للرصد والرقابة البحريين على مستوى الساحل الشمالي) شمال غرب ‏حيفا، بصلية صاروخية”.

عند الساعة 03:15 من بعد ظهر اليوم الخميس: “‏استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية تحركا لقوات جيش ‏العدو الإسرائيلي عند بوابة فاطمة على الحدود اللبنانية الفلسطينية قبالة بلدة كفركلا بصليةٍ صاروخية”.

عند الساعة 02:00 من بعد ظهر اليوم الخميس: “‏استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية تجمعا لقوات جيش ‏العدو الإسرائيلي عند بوابة موقع هرمون بصليةٍ صاروخية”.

عند الساعة 02:05 من بعد ظهر اليوم الخميس: ” ‏استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية تجمعا لقوات جيش ‏العدو الإسرائيلي في مستوطنة ساعر شمال مدينة نهاريا بصليةٍ صاروخية”.‏

عند الساعة 02:05 من بعد ظهر اليوم الخميس‌: “‏استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية تجمعا لقوات جيش ‏العدو الإسرائيلي في مستوطنة ليمان بصلية صاروخية”.‏

عند الساعة 01:50 من بعد ظهر اليوم الخميس: “استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية ‏”الكريوت” شمالي مدينة حيفا المحتلة بصلية صاروخية”.

عند الساعة 01:50 من بعد ظهر اليوم الخميس: “‏استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية تجمعا لقوات جيش ‏العدو الإسرائيلي في مستوطنة حانيتا بصلية صاروخية”.‏

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن عن مقتل 5 جنود وإصابة 16 جنديا بصفوفه، خلال معركة مع “حزب الله” في جنوب لبنان.