«حزب الله» ينفذ 17 عملية ضد الجيش الإسرائيلي

أعلن “حزب الله” اللبناني، “تنفيذ عدد من العمليات ضد الجيش الإسرائيلي، مؤكدا إيقاع قتلى وجرحى في صفوف الجنود”.

وصدر عن “حزب الله” اللبناني 17 بيانا حول عملياته، جاء فيها أنه “دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعاً عن لبنان ‏وشعبه”:

“أثناء اشتباك مجاهدي المقاومة الإسلامية فجر اليوم الخميس، مع قوات العدو الإسرائيلية في عيتا الشعب تم تدمير دبابة ميركافا بصاروخ موجّه، ما أدى إلى احتراقها ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح”.

“استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 05:30 من فجر يوم الخميس، تجمعا لقوات العدو الإسرائيلي في مسكفعام بصلية صاروخية”.

“قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 02:30 من فجر اليوم الخميس، مستعمرة كريات شمونة بصلية صاروخية”.

“في إطار ‏سلسلة عمليات خيبر وردا على الاعتداءات والمجازر التي يرتكبها العدو الصهيوني واستجابة لنداء “لبيك ‏يا نصر الله”، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 10:00 من صباح اليوم الخميس، مدينة نهاريا بصلية صاروخية كبيرة جدا”.

“ردا على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة، قصف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية عند الساعة 10:30 من صباح اليوم الخميس، قاعدة زوفولون للصناعات العسكرية ‏شمال مدينة حيفا بصلية صاروخية”.‏

‏”ردا على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة، قصف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية عند الساعة 11:00 من صباح اليوم الخميس، مدينة صفد المحتلة بصلية صاروخية ‏كبيرة”. ‏

“يخوض مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 12:00 من ظهر اليوم الخميس (حينها)، اشتباكات عنيفة في بلدة عيتا الشعب من مسافة صفر بِمختلف أنواع الأسلحة الرشاشة والصاروخية، وعند تدخل دبابة ميركافا للإسناد استهدفها المجاهدون بالأسلحة المناسبة ما أدى إلى احتراقها ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح، وما زالت الاشتباكات مستمرة حتى تاريخ صدور هذا البيان”.

‏”استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 12:00 من ظهر اليوم الخميس، تجمعا لجنود ‏العدو الإسرائيلي شرقي بلدة عيترون بصلية صاروخية وقذائف المدفعية”.‏

“استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 12:15 من فجر اليوم الخميس، تجمعا لقوات العدو الإسرائيلي في مستعمرة المنارة بصلية صاروخية”.

“ردا على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة، قصف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية عند الساعة 12:15 من ظهر اليوم الخميس، قاعدة سنط جين (قاعدة لوجستية تابعة ‏لقيادة المنطقة الشمالية) بين مستعمرة نهاريا ومدينة عكا المحتلة بصلية صاروخية كبيرة”. ‏

“‏استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 12:15 من ظهر اليوم الخميس، قوات جنود ‌‏العدو الإسرائيلي أثناء تقدمها عند مثلث عديسة – رب ثلاثين – الطيبة بالأسلحة الرشاشة والصاروخية ‏وأجبروها على التراجع”.‏

“ردا على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة، ‏قصف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية عند الساعة 03:20 من بعد ظهر اليوم الخميس، مستعمرة كرمئيل بصلية ‏صاروخية”. ‏

‏”‏استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 03:55 من بعد ظهر اليوم الخميس، دبابة ‏ميركافا شمال غرب بلدة العديسة بصاروخ موجّه ما أدى إلى احتراقها ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح”.‏

“‏استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:00 من بعد ظهر اليوم الخميس، دبابة ‏ميركافا جنوب بلدة العديسة بصاروخ موجّه ما أدى إلى احتراقها ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح”.

“‏استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:45 من بعد ظهر اليوم الخميس، تجمعات ‏لجنود العدو الإسرائيلي في الأطراف الشرقية لبلدة مركبا بصلية صاروخية”.

“استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:45 من بعد ظهر اليوم الخميس، تجمعات ‏لجنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة مسكفعام بصلية صاروخية”. ‏

‏”شن مجاهدو المقاومة الإسلامية من بعد ظهر اليوم الخميس، ‏هجوما جويا بسرب من المسيّرات الانقضاضية على ثكنة راموت نفتالي واصابت أهدافها بدقة”.