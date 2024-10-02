«حزب الله» ينفّذ عمليات نوعية وإسرائيل تعترف بمقتل 8 عسكريين

بينما أعلن “حزب الله” مواصلة تنفيذ العمليات النوعية في الجنوب، أقر الجيش الإسرائيلي، بمقتل 8 عسكريين، من بينهم ضباط واحد برتبة رائد واثنان برتبة نقيب وإصابة 7 آخرين بعضهم إصابته خطرة، خلال المعارك الدائرة جنوبي لبنان.

في السياق، أعلن “حزب الله” اللبناني، مساء اليوم الأربعاء، “تنفيذ سلسلة عمليات نوعية ضد الجيش الإسرائيلي، معلنًا تدمير 3 دبابات إسرائيلية أثناء توغلها في جنوب لبنان”.

وقال الحزب، في بيان: “عند الساعة (5:00) من عصر اليوم، قام عناصره بتدمير 3 دبابات “ميركافا” بصواريخ موجهة أثناء تقدمها إلى بلدة مارون الراس”.

وأضاف الحزب، “أن مقاتليه استهدفوا “تجمعا لقوات العدو في بساتين المطلة بالأسلحة المدفعية والصاروخية وأصابوه إصابة ‏مباشرة”.‏

وأفاد “بأن عناصره قاموا “بتفجير عبوة ناسفة أثناء محاولة قوة مشاة إسرائيلية التسلل باتجاه بلدة يارون من جهة مرتفع السلس، ما أدى إلى وقوع أفرادها بين قتيلٍ وجريح”.

إلى ذلك، أفاد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، “بأن نحو 1.2 مليون لبناني، اضطروا إلى الفرار من مناطقهم بسبب الغارات الإسرائيلية على البلاد”.

وقال ميقاتي: إن “لبنان يشهد أكبر نزوح جماعي في تاريخه نتيجة القصف الإسرائيلي”.