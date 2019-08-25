حزب الله يُسقط طائرة مُسيرة أرادت استهداف مركزه الإعلامي في بيروت

أكد مسؤول في “حزب الله” اللبناني أن طائرة إسرائيلية مسيرة سقطت وانفجرت أخرى، فجر اليوم الأحد، في ضاحية بيروت الجنوبية التي تعد معقلاً للحزب.

حيث أضاف المسؤول لـ”رويترز” أن الطائرة المسيرة الثانية سببت أضراراً لدى تحطمها في أحد أحياء الضواحي الجنوبية، قرب المركز الإعلامي لحزب الله.

ولم يؤكد مسؤول آخر لوكالة “فرانس برس” ما إذا كانت الطائرتان إسرائيليتان أو كان حزب الله هو من أسقطهما، قائلاً:

“لم نحدد هوية الطائرتين، إنما المؤكد أن واحدة سقطت وسيطر عليها الإخوان، فيما انفجرت الثانية في منطقة معوّض”.

من جهتهم قال سكان المنطقة إنهم سمعوا صوت انفجار في الضواحي، ولم تتوفر معلومات أخرى على الفور.

هذا وضربت القوى الأمنية اللبنانية طوقاً أمنياً في منطقة سقوط الطائرتين على بعد مئات الأمتار من مركز إعلامي لحزب الله، وقد سجل تواجد لعناصره أيضاً في المكان، فيما تجمع سكان المنطقة.