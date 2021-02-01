«حزب الله» يُعلن إسقاط طائرة مُسيّرة إسرائيلية

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، افيخاي أدرعي، اليوم الاثنين، سقوط طائرة مسيرة تابعة له داخل الأراضي اللبنانية.

وأضاف أدرعي أن سقوط الطائرة المسيرة داخل الأراضي اللبنانية، كان خلال نشاط عملياتي على الحدود مع لبنان، مشيرا إلى أنه “لا خشية من تسرب للمعلومات”.

من جانبه أعلن “حزب الله” اللبناني، في بيان أنه تم صباح اليوم إسقاط طائرة مسيرة “درون” تابعة للجيش الإسرائيلي بعد ان اخترقت الأجواء اللبنانية في خراج بلدة بليدا جنوب لبنان، مضيفا أنها “باتت في عهدة مجاهدي المقاومة”.

ونشر الإعلام الحربي التابع لـ”حزب الله” اللبناني اليوم الاثنين، صور الطائرة المسيّرة الإسرائيلية التي أعلن أنه أسقطها قرب الحدود اللبنانية الجنوبية.

وقال الحزب: “اخترقت محلقة تابعة للعدو الإسرائيلي من نوع (ماتريس – 100) معدلة إسرائيليا، عند الساعة العاشرة والنصف من صباح اليوم الاثنين، الأجواء اللبنانية داخل الخط الأزرق لمسافة 400 متر، حيث تصدى لها مجاهدو المقاومة الإسلامية بالأسلحة المناسبة وأسقطوها في محلة خربة شعيب في بلدة بليدا الحدودية جنوبي لبنان”.