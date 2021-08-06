«حزب الله» يُعلن مسؤوليته عن إطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل

أعلن “حزب الله” اللبناني، مسؤوليته عن الهجوم الصاروخي الذي أسفر اليوم الجمعة، عن إطلاق صافرات الإنذار الإسرائيلية في الجولان والجليل الأعلى.

ونقلت قناة “المنار” اللبنانية عن بيان للحزب، أن الهجوم استهدف بعشرات الصواريخ من عيار 122 ملم أراض مفتوحة في محيط المواقع الإسرائيلية في مزارع شبعا، مشيرا إلى أنه جاء ردا على الغارات الجوية الإسرائيلية على أراض ‏مفتوحة في منطقتي الجرمق والشواكير ليلة الخميس الماضي.

في غضون ذلك، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات على مناطق في جنوب لبنان ردا على هجوم صاروخي.

وذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي أن صافرات الإنذار أطلقت في عدد من البلدات في الجولان والجليل الأعلى بعد إطلاق أكثر من 10 قذائف من لبنان، مضيفاً أن “القبة الحديدية” تمكنت من اعتراض معظم هذه القذائف بينما سقطت الباقية في مناطق مفتوحة في منطقة جبل روس (هار دوف).

وأكد الجيش أنه تقصف المناطق اللبنانية التي أطلقت منها هذه الصواريخ.

ونشرت هيئة البث الإسرائيلية “كان” لقطات توثق سماع دوي انفجارات في سماء المنطقة.

وفي وقت سابق، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان بأن راجمة صواريخ أطلقت من مرتفعات جبل الشيخ باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ويأتي ذلك بعد يومين، من سقوط صاروخين أطلقا من لبنان على الجليل وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات على مناطق في لبنان.