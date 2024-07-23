حزب المحافظين البريطاني يحدد موعد تسمية زعيمه الجديد

أعلن حزب المحافظين البريطاني، “أنه سيُعيّن زعيما جديدا له في 2 نوفمبر، خلفا لرئيس الوزراء السابق ريشي سوناك”.

وقرّر النوّاب المحافظون الأعضاء في اللجنة 1922 المسؤولة عن التنظيم الداخلي للحزب، قواعد هذه الانتخابات الداخليّة التي تُعتبر حاسمة لمستقبل الحزب.

وبحسب وكالة فرانس برس، “سيُصبح الفائز زعيما للمعارضة في البرلمان، وسيُواجه رئيس الوزراء “كير ستارمر”، كلّ أسبوع في الجلسة التقليديّة المعروفة باسم “أسئلة إلى رئيس الوزراء”.

ووفق الوكالة، “في هذه المرحلة، لم يؤكّد أيّ مرشّح محتمل أنه سيترشّح رسميا، لكنّ ثمة عددا من الأسماء التي تتردّد منذ أشهر لخلافة “سوناك”، الذي أعلن استقالته بعد الفشل في الانتخابات التشريعيّة، بينهم خصوصا وزيرة التجارة السابقة كيمي بادينوخ، ووزيرة الداخليّة السابقة سويلا برافرمان، ووزير الدولة السابق للهجرة روبرت جينريك، ووزير الخارجيّة السابق جيمس كليفرلي، وبموجب الشروط، أمام المرشّحين المُحتملين مهلة حتّى 29 يوليو لاستيفاء الشروط اللازمة والإعلان عن أنفسهم”.

كما “سيُصوّت نوّاب الحزب البالغ عددهم 121 على مرحلتَين لاختيار مرشّحَين اثنين. وسيُغلق باب التصويت في 31 أكتوبر، على أن يُعلن الفائز في 2 نوفمبر، وسيبقى سوناك على رأس الحزب حتّى انتخاب خليفة له”، وقال رئيس اللجنة 1922، بوب بلاكمان، إنه “مصمّم” على إجراء نقاش “محترم” لتحديد “مستقبل الحزب”، بحسب وكالة فرانس برس.

هذا وكان حزب المحافظين البريطاني مُني بهزيمة تاريخيّة في الانتخابات التشريعيّة، إثر 14 عاما في السلطة.