حزب تركي: سيتم إيقاف التعامل بالدولار الأمريكي في حال وصلنا للسلطة

وعد زعيم “حزب الرفاة الجديد” في تركيا، فاتح أربكان، بأنه “سيتم إيقاف التعامل بالدولار الأمريكي في حال وصول حزبه إلى السلطة”.

وبحسب صحيفة “زمان” التركية، قال “أربكان”، خلال مشاركته في فعالية “فتح اسطنبول”: “إن حزبه سيحقق فتوحات جديدة في المرحلة الجديدة كفتح مكة والقدس واسطنبول”، مضيفا “أن السياسة الخارجية في عهدهم لن تشهد معايير مزدوجة، أو حروبا أو احتلالا، ولن يتم إعلاء القوة المفرطة بل الحق والحقوق”.

وذكر “أربكان”، أنهم سيحققون “فتوحات اقتصادية أيضا، ولن يكون هناك استغلال ولا فوائد ولا مكاسب غير عادلة، وسيتوازن ميزان النعم والأعباء، ولن تكون هناك ضرائب غير عادلة”.

وأضاف: “سيتم إيقاف التعامل بالدولار الأمريكي، الذي يعد أهم أداة استغلالية بيد الصهيونية، وسيتم الانتقال إلى الدينار الإسلامي”.

وأشار “أربكان”، إلى أنه “ستكون هناك عدالة في المشاركة وسيتم توزيع النعم التي وهبها الله لثمانية مليار إنسان بالعدل، سنحقق فتوحات على صعيد القانون أيضا، لن تكون هناك معايير مزدوجة وسيهيمن العدل وستحترم حقوق العباد”، وبحسب الصحيفة تعهد “أربكان”، “بإنشاء أجيال تقيم الصلاة وترفض أن تستعبدهم الصهيونية”.

يذكر أن “حزب الرفاة الجديد” حل في المرتبة الثالثة في الانتخابات البلدية.