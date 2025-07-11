«حزب ربوع ليبيا» يعلن دعمه لمبادرة فريق الحوار والمصالحة السياسي

أعلن حزب ربوع ليبيا في بيان تلقت شبكة “عين ليبيا” نسخة منه، دعمه الكامل للمبادرة الوطنية التي أطلقها فريق الحوار والمصالحة السياسي، المنبثق عن الائتلاف الليبي للقوى السياسية والنقابات والروابط والاتحادات المهنية والاجتماعية، والتي تهدف إلى إنهاء حالة الانقسام في البلاد.

وأوضح الحزب في بيانه أن المبادرة تمثل مسارًا وطنيًا متكاملاً، يقوم على العودة إلى الشعب بوصفه مصدر الشرعية والسلطات، وذلك من خلال استفتاء شعبي لتحديد شكل وهوية الدولة، ثم صياغة دستور جديد يعرض على الاستفتاء، تعقبه انتخابات وطنية شاملة تُجرى وفق أحكام هذا الدستور.

وأكد الحزب أن هذه الخطوات تشكل أرضية صلبة لإعادة بناء الدولة الليبية على أسس شرعية ودستورية، تضمن الاستقرار الدائم ووحدة البلاد.

ودعا حزب ربوع ليبيا جميع القوى الوطنية والمكونات الاجتماعية إلى دعم هذه المبادرة والعمل معًا لإنجاحها، حفاظًا على السيادة الوطنية، وتحقيقًا لطموحات الشعب الليبي في الاستقرار والعدالة.

واختتم الحزب بيانه بشعار: “عاشت ليبيا حرة مستقلة”.