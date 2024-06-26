حزب صوت الشعب: ما هكذا تورد الإبل يا تهامي!

أكد حزب صوت الشعب الليبي أن ضمان استقرار ليبيا لن يتم إلا بوأد حكم العسكر وبناء دولة حرة لا شرقية ولا غربية ولا سيادة فيا إلا لأولادها ويكون الاصطفاف فيها خلف الوطن وليس خلف من لا ولاء لهم إلا مصالحهم.

جاء ذلك في بيان للحزب تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، ردا على ما كتبه الكاتب والسياسي أحمد التهامي حول ضرورة التحالف مع روسيا.

وقال الحزب في بيانه: “من المصائب التي ابتليت بها ليبيا أن يتحول من يدعون أنهم كُتَّاب وسياسيون وأصحاب رأي عام ومحللين إلى جوقة من المطبلين والمنافقين والارتزاقيين على حساب حرية وكرامة واستقلال الوطن”.

وأضاف البيان: “يقول من يدعي أنه كاتب وسياسي ووطني في تغريدة له إن ضمان استقرار ليبيا لن يأتي إلا بالتحالف التام مع موسكو حتى لو كان المقابل سيطرة روسيا على دول أفريقيا (ما هكذا تورد الإبل يا تهامي)”.