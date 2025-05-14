حزب صوت الشعب: ما يحدث في طرابلس جرائم ضد المدنيين

أدان حزب صوت الشعب، الاشتباكات العنيفة التي وقعت بين من وصفها بفصائل مسلحة متناحرة على السلطة في العاصمة طرابلس، وأسفرت عن سقوط العديد من الضحايا الأبرياء وخسائر مادية كبيرة في الممتلكات المدنية.

ووصف الحزب في بيان تلقت شبكة “عين ليبيا” نسخة منه، هذه الأحداث بأنها “جرائم ضد المدنيين”، مشيراً إلى أن ما جرى هو بمثابة صورة مؤلمة للفوضى التي تسيطر على البلاد.

وأعرب الحزب عن استيائه من أداء رئيس المجلس الرئاسي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية، محملاً إياهما المسؤولية الكاملة عن الفشل الأمني والتواطؤ مع المجموعات المسلحة المتصارعة على النفوذ والسلطة.

وقال الحزب في بيانه إن الأجسام السياسية التي تدعي الشرعية لم تعد قادرة على الوفاء بمسؤولياتها تجاه المواطنين، مما أدى إلى “فوضى وذل وحرمان” يومي.

ودعا الحزب إلى العصيان المدني السلمي باعتباره “ضرورة وطنية” في مواجهة عجز الحكومة والأجسام السياسية الحاكمة، مؤكداً أن الشعب الليبي يجب أن يستعيد كرامته وقراره بعيداً عن هذه الأجسام التي قال إنها “لا تمثل إلا ظلماً واستبداداً”.

وفي ختام البيان، شدد حزب صوت الشعب على أن “صوت الشعب أقوى وأبقى”، معبراً عن أمله في أن تكون هذه الأحداث نقطة تحول في استعادة الأمن والاستقرار في ليبيا.