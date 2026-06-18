حزب صوت الشعب: مصير ليبيا يقرره الشعب وحده لا المبعوثون الدوليون

أصدر حزب صوت الشعب بيانًا سياسيًا، تابع فيه التصريحات الصادرة عن مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية مسعد بولس، بشأن مستقبل العملية السياسية في ليبيا، والتي تضمنت حديثًا عن تشكيل حكومة موحدة وترتيبات انتقالية جديدة وخطط لتوحيد المؤسسات العسكرية والمدنية تحت رعاية دولية.

وأكد الحزب في بيانه الذي تلقت شبكة عين ليبيا، رفضه القاطع لأي مشاريع أو ترتيبات من شأنها إعادة إنتاج المراحل الانتقالية في ليبيا، معتبرًا أن هذه المراحل أثقلت كاهل الشعب الليبي لأكثر من عقد ونصف، وأهدرت فرص الاستقرار والتنمية، وحولت الأزمة إلى ملف مفتوح أمام الإدارة الخارجية بدلًا من الوصول إلى حل وطني نهائي.

وشدد الحزب على أن الشعب الليبي لا يقبل المزيد من الحكومات المؤقتة أو الأجسام الانتقالية أو الاتفاقات التي تُصاغ خارج الإرادة الشعبية ثم تُفرض عليه، مؤكدًا أن مصير ليبيا يقرره الشعب الليبي وحده عبر أدوات ديمقراطية مباشرة وواضحة.

وأوضح حزب صوت الشعب أن أي خارطة طريق حقيقية يجب أن تنطلق من مبدأ أساسي يتمثل في العودة إلى الشعب باعتباره مصدر الشرعية الوحيد، وذلك من خلال استفتاء عام يحدد عبره الليبيون شكل الدولة وهويتها الدستورية ونظامها السياسي، بعيدًا عن ما وصفه بصفقات النخب وتقاسم النفوذ.

وجدد الحزب تمسكه بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة في موعد واحد، معتبرًا أن ذلك يضمن إنتاج سلطة تنفيذية وتشريعية مكتملة الشرعية وقادرة على إنهاء حالة الانقسام، في حين رأى أن الاكتفاء بانتخابات برلمانية فقط يمثل التفافًا على إرادة الليبيين ومحاولة لإعادة تدوير الأزمة وإطالة المرحلة الانتقالية.

وأشار البيان إلى أن ليبيا لا تحتاج إلى مرحلة انتقالية جديدة، بل إلى إنهاء كامل لهذه المراحل، ولا تحتاج إلى وصاية سياسية، بل إلى احترام حق الشعب في تقرير مصيره.

كما أكد الحزب أن أي جهود دولية يجب أن تركز على دعم حق الليبيين في الاختيار الحر، بدلًا من هندسة ترتيبات سياسية جديدة تُبقي البلاد في حالة انقسام وعدم استقرار.

واختتم حزب صوت الشعب بيانه بإعلان مجموعة من المواقف الواضحة، أبرزها رفض الوصاية الخارجية على القرار الوطني، ورفض المراحل الانتقالية الجديدة، ورفض الانتخابات البرلمانية المنفردة، مع التأكيد على ضرورة استفتاء الشعب على شكل الدولة وهويتها الدستورية، والدعوة إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة تنهي الانقسام وتعيد الشرعية إلى مؤسسات الدولة.