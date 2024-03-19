حزب صوت الشعب يتهم البعثة الأممية بالانحراف عن وظيفتها الأساسية

اتهم حزب صوت الشعب، بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بتحولها من بعثة لدعم الليبيين ومساعدتهم على الوصول إلى الانتخابات إلى بعثة لدعم الشواذ جنسيا ومساعدتهم على نشر الرذيلة في مجتمع مسلم.

وفي بيان تحصلت “عين ليبيا”، طالب الحزب من البعثة الأممية ورئيسها بضرورة توضيح موقفها من الأخبار والتسريبات الصحفية التي تتحدث عن دور مشبوه للبعثة وذلك بتكليف منصة إنجليزية وهي أكبر منصة للشواذ في العالم وذلك بهدف تعيين مساعد مسؤول للشؤون الجنسانية “النوع الاجتماعي أو ما يعرف بالجندر”.

وطالب حزب صوت الشعب من جهاز الأمن الداخلي ورئيس الجهاز بضرورة التحقيق في هذا الأمر من مدى صحته من عدمه والتصدي لكل الظواهر الهدامة بكل قوة والضرب بيد من حديد على مرتكبيها.