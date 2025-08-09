حزب صوت الشعب يدعو إلى الحسم السريع ودعم مسار سياسي واضح

قال حزب صوت الشعب إن الشعب الليبي الذي يعاني منذ سنوات طويلة من تداعيات الانقسامات والصراعات، يعلن رفضه التام لأي تراجع أو تردد من قبل البعثة الأممية بقيادة هانا تيته في استبعاد مجلسي النواب والدولة من مسار تشكيل الحكومة الموحدة

وفي بيان تلقت “عين ليبيا” نسخة منه، أكد الحزب على رفض احتكار المجلسين لمسار تشكيل السلطة التنفيذية، وأشار إلى أن التجربة الفاشلة أثبتت أن استمرار احتكار مجلسي النواب والدولة لعملية اختيار الحكومة يؤدي إلى استمرار الأزمات وتعميقها، ويحول دون تحقيق التمثيل الحقيقي لإرادة الشعب الليبي بكل مكوناته.

وطالب الحزب بدعم الخيار الرابع وضرورة توسيع قاعدة المشاركة، بالاعتماد على آليات شفافة وعادلة تتيح مشاركة أوسع تشمل المكونات السياسية والاجتماعية الفاعلة، وتضمن تمثيلاً حقيقياً يعكس التنوع الوطني ويخرج البلاد من دائرة المماطلة والتأجيل.

وبحسب البيان، فإن الشعب الليبي يؤكد أن القرار الوطني لا يجب أن يكون رهينة لضغوط دولية تسعى لإعادة إنتاج الأجسام السياسية نفسها التي فشلت في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية.

ودعا حزب صوت الشعب إلى الحسم السريع ومسار واضح، حيث يتحمل المجتمع الدولي مسؤولية دعم مسار سياسي ليبي وطني يراعي تطلعات الشعب ولا يعرقل تشكيل الحكومة الموحدة، خاصة في ظل تفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية.

وأكد الحزب في بيانه أن ليبيا دولة ذات سيادة، وشعبها هو صاحب القرار الوحيد في مستقبل بلاده، ولن تقبل أن تكون لعبة في أيدي أطراف خارجية أو أجسام سياسية لا تمثل حقيقة مطالبها.