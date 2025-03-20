«حزب صوت الشعب» يدعو لرفع دعوى قضائية ضدّ «حلف الناتو»

أكد “حزب صوت الشعب”، “على ما ورد في تقرير المركز الأوروبي للدراسات السياسية والاستراتيجية، الذي حمّل المسؤولية الكاملة لـ”حلف الناتو” على ما أصاب البنية التحتية من دمار واسع وانعدام كامل للاستقرار السياسي وتصاعد التوترات بين مكونات الشعب”.

وقال في بيان: “إن ما تمر به ليبيا اليوم من فوضى عارمة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً هو نتيجة حتمية لتدخل الناتو سنة 2011، وأن الانتشار الواسع المرض السرطان بين العديد من أبناء الشعب هو نتيجة ما القاء الناتو من قنابل وصواريخ كانت تحمل اليورانيوم المنضب وهذه جريمة حرب بحد ذاتها، إذا فإن “حلف الناتو” يتحمل المسؤولية الكاملة على ما حدث في ليبيا منذ 2011 وحتى اليوم”.

وتابع البيان: “إن “حزب صوت الشعب” يؤيد بكل قوة نقابة المحاميين الليبيين في رفع دعوى ضد “الناتو” للمطالبة بالتعويض الكامل على الجرائم التي اقترفها الناتو في ليبيا من هدم للبنية التحتية الى قتل وابادة الكثير من الليبيين رجال ونساء وأطفال وشيوخ، كما نطالب كل المختصين وخاصه المجلس الأعلى للقضاء وكافة المنظمات الحقوقية بضرورة مساندة دعوى نقابة المحاميين والعمل على الذهاب بهذا الملف الى محكمة الجنايات الدولية”.