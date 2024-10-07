حزب صوت الشعب يدين قرار «النواب» بفرض ضريبة على شراء الدولار

أصدر حزب صوت الشعب، بيانا أدان فيه قرار رئيس مجلس النواب رقم 68 لسنة 2024، المتعلق بفرض ضريبة على شراء الدولار.

وقال الحزب في بيانه: “يدين حزب صوت الشعب بأشد العبارات استمرار رئيس مجلس النواب وتماديه في عدم احترام الاحكام الصادرة عن المحاكم الليبية ومحاولاته التي لا تتوقف في التدخل في الشأن القضائي الليبي وانتهاك مبدأ الفصل بين السلطات” .

وأضاف البيان: “قرار رئيس مجلس النواب بفرض ضريبة %27% على شراء الدولار مع أنه ليس من اختصاصه، الا أنه ورغم صدور احكام قضائية من العديد المحاكم شرقاً وغرباً وشمالاً وجنوباً ببطلان هذا القرار”.

وأضاف البيان: ” ها هو يعود مرة أخرى لتحدي القضاء الليبي وإعلان أنه فوق القانون بأخذ القرار رقم 68 لسنة 2024م بتخفيض القيمة من %27% الى 20%”.

وختم البيان بالقول: “من هذا المنطلق ندعو المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة العليا باتخاذ موقف حازم وصارم ضد كل هذا العبث الذي يقوم به رئيس مجلس النواب”.

وكان أصدر رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، أمس، “القرار رقم (68) لسنة 2024م بشأن تعديل قيمة الرسم المفروض على سعر الصرف الرسمي”.