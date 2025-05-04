حزب صوت الشعب يردّ على بريطانيا: من يطالبنا بالتعويض عليه أن يدفع ثمن عدوانه أولاً

عبّر حزب صوت الشعب عن رفضه الشديد لمداولات مجلس اللوردات البريطاني بشأن استخدام الأصول الليبية المجمدة لتعويض ضحايا الجيش الجمهوري الإيرلندي، واصفاً هذه التحركات بأنها “ابتزاز سياسي مرفوض ومحاولة لنهب ثروات الشعب الليبي تحت ذرائع قانونية زائفة”.

وأكد الحزب في بيان تلقت شبكة “عين ليبيا” نسخة منه، أن تحميل ليبيا، بعد أكثر من أربعة عقود، مسؤولية تصرفات نظام سابق يعد “عبثاً قانونياً وسياسياً”، خاصة في ظل التغيرات الجذرية التي شهدتها البلاد منذ عام 2011، مذكّراً بأن بريطانيا نفسها شاركت في تقويض مؤسسات الدولة الليبية عبر تدخلها العسكري ضمن حلف الناتو، ما تسبب في فوضى أمنية واقتتال داخلي دفع الليبيون وحدهم ثمنه.

وطالب الحزب الدول المتورطة في هذا التدخل، وعلى رأسها بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا، بدفع تعويضات عادلة للشعب الليبي عن الخسائر البشرية والمادية التي لحقت به منذ عام 2011، داعياً كافة القوى الوطنية إلى التكاتف ورفض أي محاولات للمساس بالأموال الليبية المجمدة.

كما دعا إلى تحرك قانوني ودبلوماسي لمقاضاة هذه الدول أمام المحاكم الدولية، وإصدار قرارات تلزمها بتحمّل مسؤولياتها الأخلاقية والمالية تجاه ما لحق بليبيا من دمار واضطراب.