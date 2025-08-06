حزب صوت الشعب يُطالب بمسار سياسي حقيقي بقيادة ليبية

عبّر حزب “صوت الشعب” عن أسفه الشديد لاستمرار البعثة الأممية للدعم في ليبيا، بقيادة الممثلة الخاصة للأمين العام هانا تيتيه، في تنظيم ما وصفه بـ”أنشطة شكلية واستعراضات رقمية” تحت مسمى “المشاركة السياسية”، معتبرًا أن هذه الفعاليات لا تعكس الإرادة الحقيقية لليبيين، ولا تسهم في حل الأزمة الليبية المتفاقمة.

وفي بيان أصدره اليوم وتلقت شبكة “عين ليبيا” نسخة منه، استنكر الحزب ما سُمي بـ”الاجتماع الوطني عبر تطبيق زووم”، الذي شارك فيه 239 شخصًا فقط من أصل سبعة ملايين ليبي، مؤكدًا أن مثل هذه الأنشطة تُمثل “إهانة للوعي الجمعي” وتغذية لمسار عبثي يهدف إلى تدوير الأزمة بدلاً من حلّها.

وأكد البيان على رفض الحزب الكامل لأي عملية سياسية لا تستند إلى انتخابات حرة ونزيهة، منتقدًا الاعتماد على استطلاعات إلكترونية ومؤتمرات انتقائية عبر الإنترنت. كما وجّه انتقادات لاذعة إلى هانا تيتيه، معتبرًا أنها تدير الملف الليبي بمنطق العلاقات العامة، لا بمنطق السيادة الوطنية.

وأضاف الحزب أن هناك محاولات لتمرير “خارطة طريق دولية مشبوهة” يتم إعدادها خلف الكواليس، داعيًا إلى مقاطعة أي مسار تشرف عليه البعثة الأممية دون رقابة شعبية أو تفويض وطني حقيقي.

وطالب الحزب مجلس الأمن الدولي بإعادة تقييم أداء البعثة واستبدال قيادتها الحالية بشخصيات أكثر فهمًا لخصوصية الوضع الليبي وتطلعات شعبه.

واختُتم البيان بتأكيد أن الشعب الليبي ليس مجرد “عينة إحصائية”، بل هو صاحب الحق في تقرير مصيره، داعيًا إلى بناء دولة تُدار من الداخل، عبر مسار سياسي واضح تنخرط فيه كل القوى الوطنية.