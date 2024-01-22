حزب صوت الشعب يرفض تدخل السفارة الأمريكية في الشأن الليبي

أعرب حزب صوت الشعب عن استياءه الشديد على ما تقوم به السفارة الأمريكية في ليبيا من تدخل وصفه بالسافر في جميع الشؤون الداخلية والتي تمثل تعدي وإهانة صارخة لسيادة ليبيا وحريتها واستقلالها.

وقال الحزب في بيان تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، إن تصرفات الموظفين بهذه السفارة لا علاقة لها بالعمل الدبلوماسي ولا بالاتفاقيات الدولية المنظمة للعمل الدبلوماسي التي تلزم السفارات في أي دولة برعاية مصالح دولهم فقط لا غير.

وطالب حزب صوت الشعب من رئيس حكومة الوحدة الوطنية ووزارة الخارجية باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف مثل هذه التصرفات، وضمان احترام البعثات الدبلوماسية للسيادة الوطنية الليبية، بالإضافة إلى إخطار جميع السفارات بالتقيد بالبروتوكولات المنظمة للعمل الدبلوماسي حسب ما تنص عليه اتفاقية فيننا بالخصوص.

واختتم الحزب بيانه بالتأكيد على دعمه الكامل لسيادة ليبيا واستقلالها، ورفضه لأي تدخل أجنبي في الشؤون الداخلية الليبية.