حزب صوت الشعب يرفض توصيات اللجنة الاستشارية للأمم المتحدة ويدعو إلى اعتصام سلمي مفتوح

أصدر حزب صوت الشعب بيانًا شديد اللهجة عبّر فيه عن رفضه لتوصيات اللجنة الاستشارية التابعة لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، والتي دعت إلى تشكيل حكومة تنفيذية جديدة بصلاحيات محددة، معتبرًا ذلك محاولة لتدوير الأزمة وإعادة إنتاج نفس الأجسام السياسية المنتهية ولايتها والمتسببة في الانقسام والانهيار السياسي في البلاد.

وأكد الحزب في بيان تلقت شبكة “عين ليبيا” تسخة منه، أن التوصيات تتجاهل المطالب المشروعة للشعب الليبي بإنهاء شامل وفوري لجميع الأجسام السياسية المنتهية الولاية، مشددًا على أن تشكيل حكومة جديدة دون إنهاء هذه الأجسام يعد عبثًا سياسيًا لا يخدم إلا مصالح القوى الخارجية التي تسعى لإدارة الأزمة بدلاً من حلها.

كما عبّر حزب صوت الشعب عن شكوكه في نوايا بعثة الأمم المتحدة، مشيرًا إلى أن الصلاحيات المحددة للحكومة المقترحة لا تطمئن الليبيين، وتؤجل الاستحقاقات الانتخابية، وتغذي مناخ الفساد السياسي، فيما تغييب الإرادة الشعبية يمثل خرقًا واضحًا لمبادئ السيادة والاستقلال.

وحمّل الحزب بعثة الأمم المتحدة المسؤولية المباشرة عن استمرار الانسداد السياسي في ليبيا، واعتبر توصيات اللجنة التفافًا على مطالب الشعب الليبي الجوهرية.

وفي ختام بيانه، دعا حزب صوت الشعب جميع الليبيين والليبيات، والأحزاب السياسية، والنقابات المهنية، والمكونات الاجتماعية إلى تنظيم اعتصام سلمي مفتوح أمام مقر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للمطالبة بإنهاء جميع الأجسام السياسية المنتهية الولاية ورفض إعادة تدويرها أو شرعنتها تحت أي صيغة.

وقال الحزب: “لقد آن الأوان لاستعادة الشعب الليبي زمام المبادرة، وسماع صوته للعالم دون وسطاء ولا أوفياء”.