حزب صوت الشعب يرفض محاولات «عقيلة والمشري» تشكيل حكومة انتقالية جديدة

أصدر حزب “صوت الشعب” بياناً تلقت شبكة “عين ليبيا” نسخة منه، اليوم الجمعة، رداً على المحاولات الجديدة التي يبذلها كل من عقيلة صالح وخالد المشري لتشكيل حكومة جديدة وافتعال مرحلة انتقالية جديدة لمدة سنتين، معتبراً أن هذه المحاولات تمثل استكمالاً لمسرحية سياسية مفضوحة تهدف إلى إطالة عمر الأزمة في ليبيا.

ووجّه الحزب رسالة حادة إلى عقيلة صالح والمشري، طالب فيه بوقف “العبث والمراوغة والاستهزاء بإرادة الليبيين”، معتبراً أن ما يُحاك خلف الكواليس هو محاولة لإعادة تدوير نفس الوجوه السياسية تحت غطاء الشرعية الدولية، وهو ما أوصل البلاد إلى أزمتها الحالية.

وأكد حزب صوت الشعب أن الشعب الليبي لم يعد قابلاً للانخداع بالمناورات السياسية، وأنه لا يمكن لأصحاب الفشل في الماضي أن يقودوا مرحلة الإنقاذ، مشدداً على ضرورة العودة إلى الشعب وليس إلى “الغرف المغلقة وصفقات التمديد”.

ودعا الحزب إلى تبني خارطة طريق فريق الحوار السياسي الليبي، التي تتضمن أربعة بنود رئيسية هي:

استفتاء شعبي على شكل الدولة ونظامها السياسي. تشكيل لجنة دستورية وطنية مستقلة. استفتاء شعبي على الدستور الجديد. إجراء انتخابات شاملة على أساس هذا الدستور.

وصف حزب صوت الشعب أي محاولة لتمديد فترة حكم جديدة أو تشكيل حكومة دون شرعية شعبية بأنها “استمرار في بيع الوقت والوطني وتفصيل دولة على مقاس أشخاص فقدوا ثقة الشعب”.

وختم البيان بتذكير المعنيين بأن “التاريخ لا يرحم”، وأن صبر الليبيين بدأ ينفد، مع تأكيد أن إرادة الشعب ستنتصر على كل من يسعى لاختطاف مستقبل ليبيا لمصالح فردية أو أجندات خارجية.