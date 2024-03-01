حزب صوت الشعب يستنكر تجاهل الأحزاب في مخرجات اجتماع تونس

استنكر حزب صوت الشعب ما حدث في اجتماع تونس بين أعضاء مجلسي النواب والأعلى للدولة من استدعاء بعض الأحزاب للمشاركة وفي مخرجات الاجتماع تم تجاهلهم بشكل كامل، مؤكدا أن ما حدث هو عمل لا يقصد منه إيجاد حلول بل المقصود منه زيادة تعقيد المشهد واستمرار إدارة الأزمة والاستمرار في سياسة الإقصاء والانفراد بالمشهد السياسي.

جاء ذلك في بيان للحزب تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، بشأن ردود الأفعال حول الاجتماع الذي تم في تونس بين أعضاء مجلسي النواب والدولة وما صاحب ذلك من لغط واتهامات واتهامات مضادة.

ونوه البيان إلى أن استمرار استبعاد الأحزاب من أي عملية سياسية قصد حل الانسداد السياسي هو عمل مقصود ومبرمج سواء كان ذلك من البعثة الأممية أو المجلسين.

وأكد الحزب أنه مع أي خطوة جادة ودون أجندات الهدف منها الوصول إلى أرضية مشتركة بين الجميع لحلحلة الانسداد السياسي.

وأعلن حزب صوت الشعب رفضه وبشدة أي خطوة القصد منها التسويق لفريق ضد فريق آخر أو استغلال الظروف للاصطفاف المبني على الجهوية والمصالح السياسية الضيقة.

وأشار بيان الحزب إلى مجلسي النواب والأعلى للدولة هي أجسام منتهية الشرعية الدستورية والقانونية، مؤكدا رفض الحزب وبكل قوى لانفراد المجلسين بأي حل قادم وخاصة في تشكيل حكومة جديدة.