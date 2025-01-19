حزب صوت الشعب يصدر بياناً حول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

عين ليبيا | نُشر: الأحد، 19 يناير 2025 - 11:44 نُشر: الأحد، 19 يناير 2025 - 11:44
ليبيا
رئيس حزب صوت الشعب "فتحي الشبلي"

أصدر حزب صوت الشعب بياناً حول اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال الحزب في بيانه: “تلقى حزب صوت الشعب بارتياح كبير التوصل إلى إتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة  ودخوله حيز التنفيذ، وهو ما يمثل خطوة هامة لوقف حرب الإبادة الجماعية وحملة التطهير العرقي و نزيف الدم الذي دام أكثر من 15 شهر ضد شعب أعزل”.

وتابع البيان، عليه يسجل الحزب مايلي:

  • يشيد حزب صوت الشعب بصمود الشعب الفلسطيني الأبي و بروح المقاومة لديه للدفاع عن أرضه المحتلة وعن القدس الشريف كعاصمة أبدية لفلسطين.
  • يؤكد الحزب على ضرورة التحرك العاجل للإسراع في فتح المعابر و إدخال المساعدات الانسانية و الطبية للقطاع، في ظل الوضع المأساوي و الخطير الذي يعيشه أبناء قطاع غزة، وتسهيل نقل الجرحى والمصابين إلى الخارج لتلقي العلاج اللازم.
  • يدعو الحزب إلى ضرورة حرص كل الوسطاء على المرافقة والمراقبة المستمرة لتنفيذ كل بنود هذا الإتفاق وعدم الإخلال به، لا سيما من جانب الكيان الإسرائيلي.
  • يدعو الحزب إلى حشد دولي كبير، يظم كل الدول العربية والإسلامية وأحرار العالم من أجل توفير كل الإمكانيات المالية والمادية لإعادة إعمار غزة، وبعث الحياة فيها مجدداً.
  • يشيد حزب صوت الشعب بالجهود الكبيرة التي بذلتها ولازالت تبذلها الدبلوماسية الجزائرية و التي لم تتوقف يوماً في الدفاع عن القضية الفلسطينية في المحافل الدولية.

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