حزب صوت الشعب يصدر بياناً حول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

أصدر حزب صوت الشعب بياناً حول اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وقال الحزب في بيانه: “تلقى حزب صوت الشعب بارتياح كبير التوصل إلى إتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة ودخوله حيز التنفيذ، وهو ما يمثل خطوة هامة لوقف حرب الإبادة الجماعية وحملة التطهير العرقي و نزيف الدم الذي دام أكثر من 15 شهر ضد شعب أعزل”.
وتابع البيان، عليه يسجل الحزب مايلي:
- يشيد حزب صوت الشعب بصمود الشعب الفلسطيني الأبي و بروح المقاومة لديه للدفاع عن أرضه المحتلة وعن القدس الشريف كعاصمة أبدية لفلسطين.
- يؤكد الحزب على ضرورة التحرك العاجل للإسراع في فتح المعابر و إدخال المساعدات الانسانية و الطبية للقطاع، في ظل الوضع المأساوي و الخطير الذي يعيشه أبناء قطاع غزة، وتسهيل نقل الجرحى والمصابين إلى الخارج لتلقي العلاج اللازم.
- يدعو الحزب إلى ضرورة حرص كل الوسطاء على المرافقة والمراقبة المستمرة لتنفيذ كل بنود هذا الإتفاق وعدم الإخلال به، لا سيما من جانب الكيان الإسرائيلي.
- يدعو الحزب إلى حشد دولي كبير، يظم كل الدول العربية والإسلامية وأحرار العالم من أجل توفير كل الإمكانيات المالية والمادية لإعادة إعمار غزة، وبعث الحياة فيها مجدداً.
- يشيد حزب صوت الشعب بالجهود الكبيرة التي بذلتها ولازالت تبذلها الدبلوماسية الجزائرية و التي لم تتوقف يوماً في الدفاع عن القضية الفلسطينية في المحافل الدولية.
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