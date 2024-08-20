حزب صوت الشعب يطالب باتخاذ إجراءات حاسمة لإقالة محافظ المركزي

طالب حزب صوت الشعب من الجهات الوطنية ذات الاختصاص باتخاذ إجراءات حاسمة لإقالة محافظ مصرف ليبيا المركزي، وتطهير المؤسسة من الفساد والمحسوبية.

وفي بيان تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، قال الحزب إن الشارع الليبي يشهد حالة من الاستياء والغضب إزاء التطورات الأخيرة التي تشير إلى أن مصير ليبيا ومقدراتها لم يعد بأيدي أبنائها بل بيد أجنبية تحركها مصالحها الخاصة.

وأشار البيان إلى قيام محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير باستعراض عضلاته السياسية والقانونية مستعينا بغطاء أجنبي يمنحه الحصانة والإفلات من المساءلة.

وأكد الحزب أن هذا السلوك المشين يمثل خيانة عظمى للوطن ويضع ليبيا تحت الوصاية، منوها بأن البنك المركزي الليبي هو مؤسسة وطنية يجب أن تخضع لرقابة البرلمان والحكومة وأن يكون محافظها خادما للشعب وليس حاكما عليه.