حزب صوت الشعب يُطالب برحيل البعثة الأممية ويدعو لاعتصامات سلمية

أصدر حزب “صوت الشعب” في ليبيا بياناً شديد اللهجة، أعلن فيه رفضه الكامل لاستمرار بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، واصفاً إياها بأنها “طرف غير محايد ومصدر دائم للتوتر”، وذلك على خلفية ما وصفه الحزب بـ”تجاهل” البعثة للمعتصمين السلميين أمام مقرها وعدم استجابتها لمطالبهم.

واعتبر الحزب في بيان تلقت شبكة “عين ليبيا” نسخة منه، أن هذا السلوك يعكس “استهزاءً بإرادة الشعب الليبي واحتقاراً لمطالبه الوطنية”، مشيراً إلى أن البعثة “ساهمت في تعميق الأزمات والانقسامات والتدخلات الخارجية”، بحسب نص البيان.

ودعا الحزب كافة أبناء الشعب الليبي إلى “الانخراط في اعتصامات سلمية مفتوحة أمام مقار البعثة في جميع المدن، وعدم مغادرتها حتى يتم الإعلان الرسمي عن إنهاء مهمتها ومغادرتها البلاد”.

كما حمّل البيان السلطات الليبية “المسؤولية الكاملة في حال استمرار الصمت تجاه هذا الملف”، مطالباً بموقف رسمي “يعبر عن السيادة الوطنية وكرامة الليبيين”.

واختتم البيان بدعوة الليبيين إلى “الثبات والصمود” من أجل ما وصفه بـ”التحرر من الوصاية الدولية”.