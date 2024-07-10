حزب صوت الشعب يُطالب بطرد سفير الاتحاد الاوروبي

طالب حزب صوت الشعب الليبي، من رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بالتحرك فورا لطرد سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا نيكولا أورلاندو، مؤكدا أن الأخير تجاوز كل الحدود وأصبح شخصا غير مرغوب فيه في ليبيا.

وفي بيان تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، أعلن الحزب عن استنكاره لتصريحات سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا حول أطفال المهاجرين غير الشرعيين.

وأكد الحزب في بيانه أن دولة السفير إيطاليا ودول الاتحاد الأوروبي هي من تتحمل مسؤولية هؤلاء الأطفال، وطالب بأخذهم إلى بلدانهم وتوطينهم في دور الرعاية لديهم.

وأضاف الحزب: “أنتم من نهب خيراتهم وقتل أجدادهم وجعلتم أباءهم يموتون جوعا وعطشا في الصحراء”.

كما أكد البيان أن محاولة سفير الاتحاد الأوروبي (الفجة) لفرض إملاءات الحكومة الإيطالية لتوطين المهاجرين غير الشرعيين هنا لن تُقبل.

وطالب الحزب في بيانه أيضا من حكومة الوحدة الوطنية بعدم الموافقة على توطين أطفال المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا في دور الرعاية الليبية لأنه إن تم هذا الأمر تحت ظل الحكومة ستكون الخطوة الأولى للتغيير السكاني والديمغرافي في ليبيا.

ودعا حزب صوت الشعب مفوضية الاتحاد الأوروبي إلى سرعة استبدال هذا السفير الذي خرج عن كل حدود الأدب والاحترام الدبلوماسية والذي يفتقر لأدنى مقومات الخبرة المهنية والدبلوماسية لان استمراره في منصبه سيؤدي حتما إلى تدهور خطير للعلاقة ما بين الشعب الليبي والاتحاد الأوروبي.

واختتم الحزب بيانه بالتأكيد على أن ليبيا ليست مجبرة على أن تكون حارسا لأوروبا وتدفع ثمن ماضيها الاستعماري البغيض للدول الإفريقية.