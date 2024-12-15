حزب صوت الشعب يعبّر عن استيائه من «بعثة الأمم المتحدة للدعم السياسي»

أصدر حزب صوت الشعب بيانا، عبّر فيه عن استيائه من استمرار بعثة الأمم المتحدة للدعم السياسي في ليبيا في تدوير الأزمة وإضاعة الوقت.

وجاء في البيان: “يعبر حزب صوت الشعب عن استيائه من استمرار بعثة الأمم المتحدة للدعم السياسي في ليبيا في تدوير الازمة وإضاعة الوقت بطرح أفكار ومبادرات وتشكيل لجان لا قيمة لها سياسياً، هذه البعثة التي فشلت طيلة 14 عاماً في تقديم حلول حقيقية، وزادت من تعقيد الأزمة سياسياً وخير دليل على ذلك ما تأتي به السيدة ستيفاني خوري باقتراح تشكيل لجنة تكنوقراط لتشخيص الأزمة، وهو اقتراح لا يقدم جديداً سوى إضاعة الوقت ، ومزيد من بث روح الفرقة والتشردم بين أبناء الوطن الواحد”.

وقال: “إن الحزب يطالب الأمين العام للأمم المتحدة باحترام رغبة وإرادة الشعب الليبي بتسمية مندوب جديد يمثل مجلس الامن تحدد له مدة زمنية لا تزيد عن التسعة أشهر المتبقية من عمر البعثة لتشكيل لجنة وطنية عليا نظم كافة شرائح المجتمع الليبي من أحزاب ونقابات وروابط مهنية.. إلخ ، وذلك لإفراز حوار وطني يؤدي إلى تشكيل حكومة موحدة تذهب بالليبيين إلى الانتخابات”.

وأضاف البيان: “غير تحقيق هذا الأمر هو عبث سياسي مقصود تقوم به الأمم المتحدة وبعثتها في ليبيا قصد زيادة معاناة الشعب ومنعه من حلم العبور ببلده الى بر الأمان”.