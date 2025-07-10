«حزب صوت الشعب» يعلن دعمه الكامل لمبادرة «الحوار الوطني والعودة إلى الشعب»

أعلن حزب “صوت الشعب” في بيان رسمي، تلقت شبكة “عين ليبيا” نسخة منه، تأييده الكامل لمبادرة الحوار الوطني التي تم الإعلان عنها، مؤكدًا أنها تمثل خطوة مهمة نحو حل جذري وشامل للأزمة الليبية، عبر إعادة الكلمة إلى الشعب باعتباره مصدر الشرعية والمرجعية العليا لأي مشروع وطني جامع.

وأكد الحزب في بيانه أن المبادرة تضع الشعب الليبي في صلب المعادلة السياسية، وترسم خريطة طريق واقعية تستند إلى التوافق الشعبي والشرعية الدستورية، بعيدًا عن الحلول المفروضة من الخارج أو الأجسام السياسية التي فقدت مشروعيتها.

وشدد الحزب على دعمه لكافة المراحل التي وردت في المبادرة، وعلى رأسها العودة إلى الشعب من خلال استفتاء عام يحدد شكل الدولة وهويتها الدستورية، ثم تشكيل لجنة وطنية مستقلة لصياغة دستور مؤقت أو دائم يعكس إرادة الليبيين، وصولاً إلى تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية تُبنى على الدستور المعتمد.

واعتبر الحزب أن المبادرة تمثل “إعادة اعتبار للشعب الليبي”، وتؤسس لمسار جديد ينهي حالة الانقسام والفراغ السياسي والدستوري، داعيًا جميع القوى الوطنية والنخب السياسية والمجتمعية إلى دعم هذه المبادرة والتوحد خلفها، مؤكدًا أن “لا حل إلا بالعودة إلى الشعب”.

يُذكر أن المبادرة تأتي في ظل انسداد سياسي مستمر، وصراع بين أجسام سياسية متنافسة، وسط دعوات متزايدة داخل ليبيا وخارجها إلى اعتماد مسار سياسي يعبّر عن إرادة الليبيين بعيدًا عن التدخلات الأجنبية.