«حزب صوت الشعب» ينتقد حظر دخول الليبيين ويدعو واشنطن لمراجعة القرار

أصدر حزب صوت الشعب بيانًا عبّر فيه عن قلقه الشديد إزاء تصريحات وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية كريستي نويم، التي بررت حظر دخول المواطنين الليبيين إلى الولايات المتحدة بذريعة غياب حكومة مستقرة وعدم القدرة على تنفيذ إجراءات التحقق الأمني.

وأكد الحزب في بيان تلقت شبكة عين ليبيا نسخة منه، أن هذا الطرح يتجاهل، وفق تقديره، حقيقة أن ليبيا لم تكن دولة ضعيفة أو عاجزة، بل دخلت مرحلة الفوضى نتيجة التدخلات العسكرية الدولية خلال 2011، والتي شاركت فيها الولايات المتحدة، وما تبع ذلك من انهيار في البنية الأمنية وفقدان التوازن المؤسسي.

وجاء في البيان أن تحميل الشعب الليبي مسؤولية الوضع الراهن يمثل، من وجهة نظر الحزب، تجنّيًا وتجاهلًا للأسباب الفعلية التي أدت إلى تدهور مؤسسات الدولة. وأضاف أن تبرير الحظر بغياب الاستقرار يشكل، في رأيه، تجاهلًا واضحًا للدور الأميركي والغربي في تشكيل هذا الواقع، ما يجعل القرار أقرب إلى شكل من أشكال العقوبات الجماعية على شعب لم يكن مصدر تهديد.

وأشار الحزب إلى أن التعامل مع الليبيين كخطر محتمل لا يخدم الأمن القومي الأمريكي ولا يساهم في تعزيز الاستقرار، بل يعمّق شعور الظلم ويقوض مبادئ العدالة. ودعا الإدارة الأمريكية إلى مراجعة سياساتها، مؤكدًا أن الأمن يتحقق عبر دعم استقرار الدول وتمكينها من استعادة مؤسساتها، لا من خلال إغلاق الأبواب أمام شعوبها.

وطالب حزب صوت الشعب الإدارة الأمريكية والكونغرس بإعادة النظر في قرار الحظر، والاعتراف بالدور الدولي في إضعاف مؤسسات الدولة الليبية، والانتقال إلى مرحلة دعم جهود إعادة بناء الدولة عبر شراكات أمنية ومؤسساتية واقتصادية، إضافة إلى احترام حق الليبيين في تقرير مصيرهم والتعامل معهم كشركاء لا كأطراف خاضعة لإجراءات تمييزية.

وأكد الحزب ثقته في قدرة ليبيا على استعادة مكانتها الإقليمية والدولية، مشددًا على أن الشعب الليبي لن يقبل تحمّل مسؤولية فوضى فُرضت عليه بفعل عوامل خارج إرادته.