«حزب صوت الشعب» ينعي الناشط عبد المنعم المريمي ويدعو إلى احترام العدالة والتهدئة

أصدر حزب صوت الشعب بيانًا عبّر فيه عن بالغ الحزن والأسى إثر تلقيه نبأ وفاة الناشط المدني عبد المنعم المريمي، والذي وافته المنية أثناء خضوعه لإجراءات قضائية لدى النيابة العامة، بعد استلامها أوراق الاستدلال من جهاز الأمن الداخلي.

وقدّم الحزب في بيانه الذي تلقت شبكة “عين ليبيا” نسخة منه، خالص التعازي إلى أسرة الفقيد وذويه وأصدقائه، راجيًا من الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.

وأشار الحزب إلى اطلاعه على البيان الصادر عن مكتب النائب العام، والذي تضمن توضيحًا لحيثيات الحادثة، بما في ذلك متابعة الحالة الصحية للناشط قبل وفاته، ومراجعة كاميرات المراقبة، والاستماع إلى شهادات الشهود، مؤكدًا أن التحقيقات لا تزال جارية.

وفي هذا السياق، أعرب الحزب عن ثقته في نزاهة القضاء الليبي، داعيًا الرأي العام إلى التحلي بالهدوء، وعدم الانجرار وراء الشائعات أو حملات التشويه التي تمس السلطة القضائية.

كما شدد البيان على ضرورة عدم تسييس الحادثة، محذرًا من استغلالها لتحقيق مكاسب سياسية أو إطلاق اتهامات مسبقة، مؤكدًا أن احترام مسار العدالة واجب وطني وأخلاقي، وأن لحظة الحزن هذه تستدعي التضامن واحترام مشاعر ذوي الفقيد.

وختم البيان بالدعاء للراحل: “رحم الله الفقيد عبد المنعم المريمي، وأسكنه فسيح جناته، وإنا لله وإنا إليه راجعون.”