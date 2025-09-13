«حزب صوت الشعب» يهاجم قمة الدوحة ويصفها بـ«مسرحية نفاق»

أصدر حزب صوت الشعب بيانًا مطولًا حول القمة العربية-الإسلامية الطارئة المزمع عقدها في الدوحة، وصف فيه الاجتماع بأنه «مسرحية نفاق» يجتمع خلالها «الملوك والرؤساء المتآمرون على شعوبهم» لرفع شعارات التضامن أمام الكاميرات، بينما الواقع، بحسب الحزب، يكشف عن «شبكات مصالح وتحالفات سرية مع إسرائيل».

واتهم البيان الذي تلقت شبكة “عين ليبيا” نسخة منه، قطر والإمارات والمغرب بالانضمام منذ أربع سنوات، بموجب اتفاقية أبراهام، إلى «تحالف سري مع إسرائيل»، قبل أن تلتحق به البحرين والسودان أيضًا.

وأشار إلى أن الهدف المعلن من هذه الاتفاقية هو تعزيز التجارة والمال وصفقات السلاح مع الاحتلال، موضحًا أن حجم التبادل التجاري مع إسرائيل ارتفع من 573 مليون دولار عام 2019 إلى 3 مليارات دولار عام 2022، فيما بلغت تجارة الإمارات وحدها مليار دولار، ثم ارتفعت إلى 1.5 مليار دولار في أكتوبر الماضي، مع هدف معلن للوصول إلى 10 مليارات دولار خاصة في قطاع السلاح.

وأكد البيان أن هذه الأموال «لا تذهب لغزة أو القدس، بل تُستثمر في مشاريع تعزز القوة الإسرائيلية وتساهم في قتل أطفال فلسطين يوميًا»، معتبرًا أن «الملوك والرؤساء الذين يرفعون شعارات التضامن شركاء في الدماء المسفوكة».

وانتقد الحزب مصر، قائلاً إن الغاز المصدَّر والمواقف الرسمية «لا تعكس الحقيقة على الأرض»، وإن النظام المصري «يسهّل تحركات الاحتلال ويغض الطرف عن الجرائم اليومية في غزة».

كما هاجم السعودية، واصفًا الأسرة الحاكمة بأنها «من أكبر الممولين الداعمين للسياسات الصهيونية» الذين قدموا «تريليونات الدولارات» لقوى دولية، واعتبر أن هذه الأموال «باتت وقودًا يُقتل به أطفال غزة».

الحزب أضاف أن القمة المرتقبة «لن تغيّر شيئًا، ولن تحمي قطر، ولن توقف العدوان، ولن تنقذ غزة»، مؤكدًا أن «كل بيانات الشجب والإدانة ليست سوى ستار يخفي الصفقات الخفية والدعم المالي المباشر لإسرائيل».

واختتم البيان بالتأكيد على أن «الشعوب لم تعد تنخدع»، وأن «كل من يشارك في هذه القمم أو يدعمها شريك مباشر في قتل الفلسطينيين»، مشددًا: «لا قمة، ولا بيان، ولا موقف رسمي كاذب يمكن أن يخفي خيانة الدم العربي والإسلامي».