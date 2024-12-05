حزب صوت الشعب يوضّح موقفه من زيارة السفير الجزائري لمدينة نالوت

أصدر حزب صوت الشعب بياناً جديداً، لتوضيح موقفه من زيارة السفير الجزائري لمدينة نالوت.

وقال الحزب في بيانه: “بالإشارة إلى البيان الصار عن حزب صوت الشعب حول زيارة سفير الجزائر إلى مدينة نالوت، يود الحزب الإشارة إلى أنه وبعد التأكد من أن الزيارة تمت بموافقة وزارة الخارجية الليبية وأن السفارة التزمت بكافة الإجراءات الرسمية المتعارف عليها، كما كان بصحية السفير مدراء مكاتب تابعين للمجلس الرئاسي وأن السفير لم يتعرض بالمطلق إلى أي حديث حول الحدود”.

وأكد الحزب، على “أن العلاقة التاريخية التي تجمع البلدين من تاريخ مشترك تجمعه راية العروبة والإسلام هو أكبر من أي محاولة يقوم بها أصحاب المصالح والاجندات لتوظيف أي خبر أو موقف للإساءة إلى الشعبين.”

وأضاف البيان: “يرفض الحزب ما قامت به بعض وسائل الاعلام المرئية والالكترونية من توظيف للحدث ليس من باب الحرص على الأمن القومي الليبي وإنماء من باب الإساءة وتصفية الحسابات”.

وتابع البيان: “إن الحزب يعتبر أن كل ما جاء في بيانه الصادر بتاريخ 2024/12/2م كان لم يكن ويملك الشجاعة الكاملة للاعتذار للسفير سليمان شنين ولوزارة الخارجية الليبية على سوء الفهم الذي حدث”.