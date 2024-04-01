حزب صوت الشعب يُحذَّر من تصاعد تحركات المنظمات الأجنبية في ليبيا

حذر حزب صوت الشعب من تصاعد تحركات المنظمات الأجنبية في ليبيا وازدياد وتيرة أنشطتها في مختلف المجالات، مطالبا بضرورة رفع مستوى الوعي واليقظة من تحركات هذه المنظمات.

وفي بيان تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، قال الحزب أنه يجب على المجتمع مراقبة أنشطة هذه المنظمات ورصد مخالفاتها والتحقق من أهدافها الحقيقية، والتحلي بالحذر من أي عمل يمكن أن يهدد أمن واستقرار ليبيا أو يمس بسيادة الدولة.

ودعا البيان إلى الإبلاغ عن أي مخالفات ترتكبها هذه المنظمات إلى الجهات الأمنية الليبية لضمان اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ومنع أي تدخل خارجي في الشؤون الليبية، بالإضافة إلى عدم الاشتراك في ورش عمل أو اجتماعات تنظمها هذه المنظمات في داخل ليبيا أو خارجها بدون علم الأجهزة الأمنية وذلك لضمان سلامة المشاركين وحماية مصالح الدولة الليبية.

وأشار بيان الحزب إلى أن ليبيا تمر بمرحلة حاسمة ن تاريخها تتطلب منا جميعا التكاثف والتعاون للحفاظ على سيادة الدولة ووحدة الوطن.

كما طالب حزب صوت الشعب من جهاز الأمن الداخلي بضرورة إيلاء هذه الأمور أولوية قصوى لأن جهاز الأمن الداخلي هو خط الدفاع الأول عن أمن وقيم وأخلاق المجتمع، مؤكدا وقوفه بكل قوة خلف الجهاز في هذا الشأن.