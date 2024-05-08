حزب صوت الشعب يُدين الرفض الأمريكي لاعتقال «نتنياهو»

أدان حزب صوت الشعب الليبي، رفض أعضاء بالكونغرس الأمريكي اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وتهديد مدعي عام محكمة الجنايات الدولية كريم خان بفرض عقوبات عليه وعلى المحكمة.

وفي بيان تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، أشار الحزب لحقيقة من تسمي نفسها بدولة القانون وحقوق الإنسان ودول الديمقراطية والدولة التي ترفع شعار إحقاق الحق ومكافحة الإرهاب وهي تفضح نفسها وتقول بكل صراحة تصل إلى درجة الصفاقة بإنها الدولة الأولى في العالم الراعية للإرهاب والقتل والإبادة الجماعية والدولة الأولى المدافعة عن القتلة والمجرمين، بحسب نص البيان.

وأضاف البيان: “وهذا ليس بغريب على دولة أنشأت على جماجم الهنود الحمر وقتلت منذ قيامها حتى اليوم ملايين البشر من أطفال ونساء ورجال وشباب”.

وجه 12 عضوا من الكونغرس الأمريكي رسالة إلى مدعي عام محكمة الجنايات الدولية كريم خان، أعلنوا فيها رفضهم لاعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ومسؤولين آخرين في حكومته، بسب الجرائم الذي ارتُكِبت في حق الشعب الفلسطيني بعد اجتياح غزة والتي ترتقي إلى جرائم ضد الإنسانية والابادة الجماعية المحرمة وفق القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وأكد الأعضاء أن فرض مثل هذه الإجراءات سوف تؤدي إلى فرض عقوبات على المدعي العام وعلى المحكمة الدولية.