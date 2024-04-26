حزب صوت الشعب يُطالب موسكو باتخاذ موقف داعم لمصالح الليبيين

طالب حزب صوت الشعب، من سفير روسيا الاتحادية لدى ليبيا أيدار أغانين، باتخاذ موقف داعم لمصالح الشعب الليبي وذلك بإحاطة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالتوجيه للخارجية الروسية بشأن عدم التمديد لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وإنهاء دورها ورفع ليبيا من أحكام الفصل السابق لميثاق الأمم المتحدة ورفع العقوبات المالية المسلطة على الشعب الليبي فيما يخص تجميد الأموال ومساندة ما جاء في كلمة المبعوث الأممي المستقيل عبد الله باتيلي في إحاطته الأخيرة أمام جلسة مجلس الأمن.

وفي رسالة تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منها، أكد الحزب أنه بعد تقييم موضوعي لمسار عمل بعثة الأمم المتحدة فقد حان الوقت لمراجعة دورها وفعاليتها، مشيراً إلى أن التمديد لولايتها لفترة جديدة لن يُساهم في تحقيق التقدم المنشود على الأرض.

كما أكد حزب صوت الشعب على قدرة الليبيين في حل مشكلاتهم بأنفسهم، منوها بأن التدخل الخارجي مهما كان شكله لن يُساهم إلا في تعقيد الأمور أكثر.