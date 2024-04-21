حزب صوت الشعب يُطالب النائب العام بالتحقيق في وفاة سراج دغمان

طالب حزب صوت الشعب من النائب العام المستشار الصديق الصور، بضرورة فتح تحقيق في واقعة وفاة الناشط والحقوقي سراج دغمان في سجون الرجمة، والذي تم القبض عليه منذ عدة أشهر صحبة رفقيه الدكتور فتحي البعجة وآخرون، بتهم لا أساس لها من الصحة.

وفي بيان تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، أشار الحزب إلى تنامي سياسة القمع وتكميم الأفواه التي وصلت إلى حد التصفية الجسدية في شرق وجنوب ليبيا والتي تقوم بها الأجهزة الأمنية بشرق وجنوب ليبيا.

ودعا حزب صوت الشعب في بيانه النائب العام إلى فتح تحقيق عادل وإطلاع الرأي العام على الحقيقة، كما دعا كل المنظمات الحقوقية المحلية والدولية وخاصة المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال هذه الأعمال القمعية التي أصبحت سياسة ممنهجة في إرهاب المعارضين بالسجن والترهيب والتعذيب إلى حد الموت.