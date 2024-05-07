حزب صوت الشعب يُطالب بتشكيل حكومة تكنوقراط

طالب حزب صوت الشعب بتشكيل حكومة تكنوقراط مصغرة تكون مهمتها الإشراف على الانتخابات المرتقبة، معلنا رفضه لأي تواجد عسكري غربي أو روسي على الأراضي الليبية.

جاء ذلك في بيان للحزب تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، وجهه إلى الشعب الليبي.

وحذر البيان من مخاطر الانجرار وراء الصراع الدولي الدائر بين الولايات المتحدة والغرب من جهة ورسيا من جهة أخرى، وتحويل ليبيا إلى ساحة صراع واستخدام أبناء الشعب الليبي كوقود لمعركة وصراع لا ناقة له فيها ولا جمل.

ودعا حزب صوت الشعب من جميع الشرفاء من أحزاب ومنظمات المجتمع المدني والسياسيين الوطنيين وكل الدول الشقيقة والصديقة إلى مطالبة مجلس الأمن بضرورة رفع ليبيا من تحتى البند السابع وإنهاء دور بعثة الأمم المتحدة وترك الليبيين يحلون مشاكلهم بأنفسهم.