حزب «صوت الشعب» يُعلن تأييده لمبادرة المبعوث الأممي

أعلن حزب صوت الشعب عن تأييده الكامل لما ورد في إحاطة المبعوث الأممي عبد الله باتيلي أمس الاثنين، أمام جلسة مجلس الأمن الدولي، مشدداً على ضرورة الالتزام الحرفي بها.

وفي بيان تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، أكد الحزب على ضرورة مشاركة الأحزاب السياسية في اللجنة رفيعة المستوى بما يتناسب وعددها وانتشارها الجغرافي.

كما أكد حزب صوت الشعب على ضرورة أن تكون اللجنة من الشخصيات الوطنية وغير الجدلية التي لم تنغمس في عرقلة المسار السياسي طوال الفترة الماضية.

ولفت الحزب نظر المبعوث الأممي عبد الله باتيلي إلى أن نجاح مبادرته مرهون بشكل أساسي بحسن اختيار أعضاء اللجنة والحسم في تنفيذها.

هذا وأبدى حزب صوت الشعب استعداده لتقديم كافة الدعم السياسي للبعثة الأممية في سبيل تحقيق حلم الليبيين في انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة وحرة وشفافة.