«حزب صوت الشعب» يُعلن موقفه من الاعتداءات ضد المهاجرين

أصدر حزب صوت الشعب بيانًا سياسيًا اليوم، أعرب فيه عن موقفه الواضح والصريح إزاء ما يتعرض له المهاجرون في ليبيا من اعتداءات وانتهاكات على أيدي بعض الأفراد.

وأكد الحزب في بيان تلقت شبكة “عين ليبيا” نسخة منه، أن هذه التصرفات غير مقبولة، مشددًا على أن الدولة وحدها هي المخولة بتنظيم وتنفيذ قوانين الهجرة، بما في ذلك تنظيم دخول المهاجرين، بقائهم، أو ترحيلهم، مع ضمان سلامتهم وكرامتهم وفقًا للتشريعات الوطنية والمواثيق الدولية.

وأكد البيان:

1. رفض الاعتداءات على المهاجرين: أكد الحزب أن الاعتداءات على المهاجرين من قبل المواطنين هي أعمال غير مقبولة ومخالفة للقيم الدينية والوطنية والإنسانية، وتشكل تهديدًا لاستقرار البلاد.

2. دور الدولة: شدد الحزب على أن الدولة، ممثلة في مؤسساتها الشرعية مثل وزارة الداخلية ووزارة العدل والأجهزة الأمنية، هي الوحيدة المخولة بتنظيم ملف الهجرة، مطالبًا الحكومتين بتحمل مسؤولياتها الكاملة في هذا الصدد.

3. دور منظمات المجتمع المدني: دعا الحزب نقابة المحامين، لجنة الحقوق والحريات، ومنظمات المجتمع المدني إلى ممارسة دورهم الوطني في الضغط على السلطات لتنفيذ القانون وحماية حقوق المهاجرين.

4. تحذير من الفوضى: حذر الحزب من مغبة ترك الأمور للفوضى، وهو ما قد يهدد الأمن القومي والسلم الأهلي، وينزلق بالبلاد إلى صراعات داخلية بين المواطنين والمهاجرين.

5. التحذير من مخططات خارجية: أشار الحزب إلى أن ليبيا كانت قد حذرت سابقًا من محاولات الاتحاد الأوروبي لتوطين المهاجرين الأفارقة في البلاد وتحويلها إلى “مخيم للاجئين”. واعتبر الحزب أن هذه المخططات تمثل انتهاكًا لسيادة ليبيا وتشكل خطرًا على أمنها القومي.

6. تحميل المسؤولية المشتركة: أكد الحزب أن الليبيين هم من استقدموا المهاجرين الأفارقة إلى الأراضي الليبية عبر مختلف الوسائل، سواء في المليشيات، أو عبر روابط اجتماعية، وأشار إلى أن تحميل المهاجرين وزر الأزمة وحدهم هو تجنٍ على الحقيقة.

7. موقف الحزب من الهجرة: أشار الحزب إلى أن الهجرة غير الشرعية هي ظاهرة كانت قد حذر منها في السنوات السابقة، مؤكدًا أن معالجة هذا الملف يجب أن تكون من خلال سياسات واضحة ومسؤولة تراعي حقوق الإنسان وتحترم سيادة البلاد.

ودعا الحزب إلى:

* تنظيم ملف الهجرة: يطالب الحزب الحكومة بتنظيم الهجرة غير الشرعية ووضع سياسات شفافة، تضمن حماية حقوق المهاجرين وتوازن بين حفظ الأمن الوطني والإنساني.

* المجتمع المدني: يدعو الحزب منظمات المجتمع المدني والنقابات إلى الضغط على السلطات لتحقيق العدالة وحماية المهاجرين.

* رفض الفوضى: حذر الحزب من تداعيات ترك الأمور دون معالجة، مما قد يؤدي إلى انزلاق البلاد إلى صراعات خطيرة.

وفي ختام البيان، دعا حزب صوت الشعب الشعب الليبي إلى التكاتف والعمل معًا من أجل إرساء دولة القانون وحماية حقوق الإنسان، مؤكدًا على ضرورة الحفاظ على استقرار ليبيا وأمنها.

